Haberler

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Duraklı Cami'nin inşaatı tamamlandı ve düzenlenen törenle ibadete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, deprem sonrası zarar gören camilerin hızla yenilendiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden en fazla hasar gören yerleşim merkezleri arasında bulunan Duraklı Mahallesi'nde yıkılan tarihi Duraklı Cami için yaklaşık 2 yıl önce başlatılan inşa çalışmaları tamamlandı.

Yapılan duaların ardından yeniden ibadete açılan camide, vatandaşlar cuma namazını eda etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere, depremlerde zarar gören camilerin hızla yeniden yapılarak ibadete açıldığını belirtti.

Duraklı Mahallesi'nin kentin sembol bölgelerinden birisi olduğuna işaret eden Görgel, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde birçok tarihi eserimiz, tarihi yapılarımız ve camilerimiz zarar gördü. Burası tarihi yapı statüsünde bir camimizdi. O günden bugüne de bu çalışmalar sürdürülüyordu." diye konuştu.

Zarar gören eserlerin ayağa kaldırılmasına yönelik ilgili kurumların çok büyük çaba sarf ettiklerini hatırlatan Görgel, önemli bir süreçten geçtiklerini, amaçlarının tarihi yapısı, yolları, altyapısı ve sosyal donatısı ile şehri daha sağlıklı ve daha güzel bir çehreye kavuşturmak olduğunu dile getirdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı