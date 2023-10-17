Kahramanmaraş'ta Genç Yazarlar Akademisi Sertifika Töreni

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, II. Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi'nin sertifika töreni gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen II. Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi'ne katılan 12 ülkeden 34 genç yazar için sertifikalarını törenle aldı.

Şairler Tepesi'nde düzenlenen törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Temel amaçlarının, Avrupa'da yaşayan çok sayıda Türk'e ulaşmak olduğunu ifade eden Eren, aynı zamanda bu ülkelerde yaşayan insanların Türkiye ile ilişkilerinin kopmamasını da sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

YTB'nin dünyanın birçok noktasındaki dernek ve vatandaşlara desteği olduğunu aktaran Eren, Balkanlarda Türkçe düşünen ve yazan gençleri bir araya getirerek çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Yedi Güzel Adam'ın memleketi olduğunu belirten Eren, deprem bölgesinde yapılan çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Türk edebiyatına hizmet eden fikir adamları yetiştirdiğine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

Bu şehirlerimizin yaşadığını, kalbinin attığını damarlarında kanın dolaştığını kültür sanat aktivitelerinin de bu şehirlerde yapıldığını göstermek açısından II. Uluslararası Genç Yazarlar Akademisi'ni Kahramanmaraş'a yaraşır bir şekilde Kahramanmaraş'ta yapmak istedik. Bu kadim şehir Türk düşüncesine, edebiyatına, fikir dünyasına münevverler yetiştirmiş, beyin yapıcılar yetiştirmiş bu şehrin bugünde bu özelliğini koruduğunu ve depremden sonra bu etkinlikle uluslararası alanda bu çalışmayı yaptığımızı göstermek istedik. Tüm bu yaptığımız çalışmalarda aslında biz bir iddiayı dillendiriyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz, bugün Filistin meselesinde gördüğünüz gibi.

Bizi tamamen tarih sahnesinden, bugünden silmeye çalışan bir zihniyet var. Bu cari ve her zaman da olacak. Biz aslında bu yaptığımız çalışmaların içerisinde mündemiç olan bir mesaj var. Biz buradayız. Hem Almanya'dayız hem İngiltere'deyiz hem Belçika'dayız hem de Osmanlı bakiyesi topraklardayız ve var olmaya devam edeceğiz.Tüm yaptığımız çalışmaların içeriğinde biz bu mesajları kuvvetli bir şekilde taşıyoruz. Eminim ki buradaki genç kardeşlerim mazilerinden aldıkları bu güçle inşallah yaşadıkları ülkelerde de yeni bir Avrupalı Türk ve Balkanlar'da da soydaşlarımız inşallah diğer akraba topluluklarımız yeni bir dünyanın ve bir geleceğin filizlerini bugünden toprağa atacaklar diye düşünüyorum. Buna inanıyor ve bunun için çalışıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, şehirde düzenlenen kültürel etkinliklerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Törende, yurt dışında yaşayan genç yazarlar tarafından kaleme alınan içerisinde kültür, edebiyat ve düşünce yazılarının yer aldığı Telve ve Bağ-lar dergilerinin çıkan yeni sayıları tanıtıldı.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından akademiye katılan genç yazarlara sertifikaları verildi.