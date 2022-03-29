KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan'da 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için türkü gecesi düzenlendi

ANKARA - 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen türkü gecesinde sanatçı Nazlı Öksüz sahne aldı.

Kahramankazan Belediyesi 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik türkü gecesi düzenledi. Gecede Türk Halk Müziği sanatçısı Nazlı Öksüz sahne aldı. Covid 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan 60 yaş ve üzeri vatandaşlar sanatçı Nazlı Öksüz'ün seslendirdiği türkülerle hem hüzünlendi hem eğlendi. 60 yaş ve üzeri vatandaşlar konseri düzenleyen Kahramankazan Belediyesi'ne teşekkür ederken gece boyunca çok eğlendiklerini söyledi.

"Kucaklaştık ve sarıldık"

İmkanı olmayan vatandaşları, belediye tarafından tahsis edilen araçlarla türkü gecesine getirdiklerini belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Bugün Kahramankazanımızda ulu çınarlarımız ile birlikteyiz. Ulu çınarlarımız için bir program düzenledik. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için bir konser yapmak istedik. Onlarla birlikte olmak istedik. Bereket büyüklerle beraber olmaktır. Gelme durumunda olmayan büyüklerimizi kendimiz aldık. Onlara Ramazan öncesinde gönüllerince bir program yaşatmak istedik. Onların duasını almak istedik. Kucaklaştık ve sarıldık. Onlardan da tek bir şey istedik. Ülkemiz için bol dua etmelerini istedik" ifadelerini kullandı.

Gecede sahne alan Nazlı Öküz," Pandemide ulu çınarlarımız çok bunaldılar. Yoruldular ve sıkıldılar. Kahramankazan Belediye Başkanımızın böyle bir etkinlik düzenlemesi beni çok mutlu etti. İnşallah vatandaşlarımız mutlu ayrılmışlardır" dedi.