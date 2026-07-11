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Kadırga Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

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Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası, yeşil otlakları, kır çiçekleri ve geleneksel yayla evleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Şehir stresinden kaçan yerli ve yabancı turistler, serin havası ve buz gibi sularıyla ünlü yaylada doğa yürüyüşü yapıp yöresel dokuma kültürünü de deneyimliyor.

Gümüşhane- Trabzon sınırındaki 1800 rakımlı Kadırga Yaylası, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Doğu Karadeniz'in en köklü yaylacılık kültürüne sahip Kadırga, yeşil otlakları, rengarenk açan kır çiçekleri ve geleneksel yayla evleriyle göz kamaştırıyor.

Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, serin ve temiz havasının yanı sıra buz gibi akan sularıyla da bilinen yaylanın yolunu tutuyor.

Hayvanlarını otlatmak için yaylaya göç eden yöre sakinlerinden bazıları, çorap ve genellikle yük taşımak amacıyla kullanılan kaytan dokuyor.

Kadınların açık havada bir araya gelerek örgü örmeleri, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, temiz havada yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkarıyor.

Kaynak: AA / Fazıl Saraç
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