Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi
Rize'de aralıklarla yağan karın ardından Kaçkar Dağları ve yaylalar karla kaplanarak muhteşem bir manzaraya kavuştu. Dronla havadan görüntülenen bölge, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.
Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.
Beyaza bürünen Galerdüzü Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan seyrine doyumsuz kar manzarası dronla kaydedildi.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Kültür Sanat