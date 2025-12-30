Haberler

Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi

Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de aralıklarla yağan karın ardından Kaçkar Dağları ve yaylalar karla kaplanarak muhteşem bir manzaraya kavuştu. Dronla havadan görüntülenen bölge, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yaylalar dronla havadan görüntülendi.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.

Beyaza bürünen Galerdüzü Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın eteklerinde oluşan seyrine doyumsuz kar manzarası dronla kaydedildi.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Kültür Sanat
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı