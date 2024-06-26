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Kaçak kazıların hedefi olan 5 bin yıllı tarihi höyükte inceleme

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Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan ve kaçak kazıcıların hedefi olan tarihi höyük, İl Genel Meclisi üyeleri tarafından inceleme yapılarak turizme kazandırılması amacıyla rapor hazırlandı.

Kaçak kazıların hedefi olan 5 bin yıllı tarihi höyükte inceleme

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan ve kaçak kazıcıların hedefi olup oldukça tahrip edilen tarihi höyüğün turizme kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisi üyeleri tarafından inceleme yapılarak rapor hazırlandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böğet Köyünde bulunan tarihi höyük, İl Genel Meclisi üyeleri tarafından yerinde incelendi. Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan'ın talebi doğrultusunda inceleme komisyonu höyüğü karı karış inceledi. Kaçak kazıların yapıldığı tarihi höyükte köy sakinleri de kaçak kazılardan rahatsız. Tarihi kaynaklara göre 5 bin yıl önce Hitit dönemine ait höyük 32 bin metrekare alana sahip. Tarihi höyüğün açılarak turizme kazandırılması hedeflenirken bu sayede kaçak kazıların da önüne geçilmiş olacak.

İl Genel Meclis Üyesi Necip Çeçen, M.Ö. 3000 yıllık tarihi höyük için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kaçak kazıların da yapıldığını belirten Çeçen, "Muhtar heyetinden verilen bir dilekçe üzerine İl Özel İdaresi olarak Kültür Turizm Komisyonuyla birlikte buraya geldik. Höyük üzerinde incelemelerde bulunuyoruz. Teknik heyetimizle birlikte köyümüzdeki milattan önce 3 bin yılına dayanan höyüğün kaçak kazılar yapıldığı, köylüleri rahatsız ettiği ve bu höyüğün turizme kazandırılması daha uygun. Gerekli yerlere gerekli raporları yazıp burayla ilgili çalışmaların biran önce başlatılmasını Allah'ın izniyle sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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