Jason Statham'ın başrolünde olduğu The Beekeeper filminin fragmanı yayınlandı

The Expendables, Transporter, Hızlı ve Öfkeli gibi aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi Jason Statham'ın başrolünde olduğu The Beekeeper filminde, Statham internet kimlik avı dolandırıcılarıyla mücadele edecek. Fragmanı izlemek için tıklayın.

The Expendables, Transporter, Hızlı ve Öfkeli ve Hobbs & Shaw gibi aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi Jason Statham'ın başrolünü üstlendiği The Beekeeper filminde Statham, toplumun en büyük canavarları olan ve savunmasız insanları kötü amaçlı yazılımlarla hedef alan internet kimlik avı dolandırıcılarıyla mücadele edecek. Gelin fragmana beraber bakalım.

Jason Statham'lı The Beekeeper fragmanı

Filmdeki güzel şeylerden biri, Statham'ın sadece çevrimiçi dolandırıcılara odaklanan asabi bir arıcı değil, aynı zamanda bir tür toplumsal dengeyi koruyan Arıcılar olarak bilinen güçlü ve gizli bir örgüte mensup eski bir ajanı olması.

"Ben kovanı korurum. Sistemin dengesi bozulduğunda, onu düzeltirim," diyor Statham bolca yıkım, tahribat ve parçalanma içeren fragmanda. Olaylar hızla intikam çılgınlığının ötesine geçiyor. "Bay Clay" olarak anılan Jason Statham'ın karakterinin intikamına ABD hükümetini de dahil etmesi uzun sürmüyor.

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David Ayer (Fury ve Suicide Squad) tarafından yönetilen The Beekeeper'da Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad ve Jeremy Irons da rol alıyor. Film 12 Ocak 2024'te vizyona girecek.

Siz fragmanı nasıl buldunuz? Statham'ın rol aldığı bir aksiyon filmi kesinlikle izlemeye değer olacaktır diye düşünüyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.