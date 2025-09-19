Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'yı Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Prenses Akiko, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın eşlik ettiği Prenses Akiko, balıklara yem atarak bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı. Prenses Akiko kendisine getirilen bir sokak kedisini kucağına alarak bir süre sevdi.

Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı da ziyaret eden Prenses Akiko, daha sonra basına kapalı olarak bölgedeki esnafı gezdi.