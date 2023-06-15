Jandarma Teşkilatı'nın 184. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda, Jandarma Komando Bölük Komutanlığı personeli tarafından Zeybek gösterisi sahnelendi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıldönümü münasebetiyle Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasın ardından başladı. Ardından Çorlu İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Engin Türk "Hayatın Her Alanında Jandarma" konulu bir konuşma yaptı. Sonrasında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Müzik Topluluğu personeli, Halk Müziği konseri sundu. Daha sonra Jandarma Komando Bölük Komutanlığı personeli tarafından Zeybek Gösterisi sahnelendi.

Zeybek gösterisinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin yaptı.

Akabinde Jandarma temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Yıldırım, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Jandarma Teşkilatı temalı resim sergisinin gezilmesinin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ