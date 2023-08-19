Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kırıkkale'de Konser Verdi

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Kırıkkale'de bir alışveriş merkezinde konser verdi. Konserde popüler şarkı ve türküler seslendirildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konseri, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı da takip etti.