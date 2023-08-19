Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kırıkkale'de Konser Verdi
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Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Kırıkkale'de bir alışveriş merkezinde konser verdi. Konserde popüler şarkı ve türküler seslendirildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konseri, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı da takip etti.
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Kırıkkale'de konser verdi.
Bir alışveriş merkezinde sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistleri, konserde popüler şarkı ve türküleri seslendirdi.
"Kerkük'ün Zindanı" ve "Memleketim" şarkılarının seslendirildiği konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Konseri, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı da takip etti.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Kültür Sanat