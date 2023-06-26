İzmit Belediyesi Kurtuluş Bayramı'nda Yüksek Sadakat'i Ağırlayacak
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İzmit Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde Yüksek Sadakat'i ağırlayacak. İzmit, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında çifte bayram coşkusu yaşayacak. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü saatler 21: 00'i gösterdiğinde, Belediye Meydanı'nda sahneye Yüksek Sadakat grubu çıkacak.
İzmit Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde Yüksek Sadakat'i ağırlayacak.
İzmit, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılında çifte bayram coşkusu yaşayacak. Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü saatler 21: 00'i gösterdiğinde, Belediye Meydanı'nda sahneye Yüksek Sadakat grubu çıkacak.
Kaynak: ANKA / Kültür Sanat