İzmit Belediyesi tarafından başlatılan Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi'nde yapılan çalışmalar hızla ilerliyor. Proje kapsamında Hulusi Kentmen'in çocukluğunu geçirdiği ev yenilenerek İzmit'e kazandırılacak.

İzmit Belediyesi Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İzmit Belediyesi tarafından başlatılan Hulusi Kentmen Sanat ve Barış Evi Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

İzmit'in tarihini ve kültürel değerlerini yaşatma hedefiyle çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'in evini yeniliyor. Oturum alanı 60 metrekare olan yapının rekonstrüksiyon çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Hulusi Kentmen'in çocukluğunu geçirdiği ev İzmit'e yeniden kazandırılacak.

HER DETAY TİTİZLİKLE İŞLENİYOR

Sivil mimarlık örneği olan yapının rekonstrüksiyon çalışmalarında her detay titizlikle işleniyor. Çalışmalar kapsamında ahşap karkas, yalı baskı kaplama, iç mekan sıva imalatları tamamlandı. İç mekan tavan ve döşeme kaplamaları, kapı – pencere montajlarının ve boya imalatının ardından çalışmalar tamamlanacak.