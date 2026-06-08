İzmir'de Filistin yararına karma sergi açıldı

İzmirli sanatçılar, Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve bölgeye yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Hilalin Işığında: İzmir'den Filistin'e" karma sergisinde bir araya geldi.

Türk Kızılay İzmir ve Türk Kızılay Kadın İzmir işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide, farklı disiplinlerden 87 sanatçının 176 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserlerden elde edilecek gelirin Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, açılışta yaptığı konuşmada, Filistin'de, Gazze'de yaşananların insanlık açısından büyük bir acı olduğunu ifade etti.

Serginin insanlığı ve onuru hatırlatması dolayısıyla anlamlı olduğunu belirten Alcı, "Filistin bize insanlığımızı, onurumuzu tekrar hatırlatıyor. Burada atılacak her bir adım, yapılacak her bir faaliyet, bize de insanlığımızı, onurumuzu hatırlatacak. Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Tezhip ve minyatür sanatçısı Nurcan Şahin ise sergide yer alan eserlerin iyilik amacıyla hazırlandığını, sanatçıların Filistin halkıyla dayanışma göstermek için katkı sunduğunu söyledi.

Şahin, Gazze için dayanışmanın aynı zamanda insanlık için dayanışmak anlamına geldiğini belirterek, "Gazze'nin 2,5 yıldan beri yaşattığı sevinç, hüzün, onur, keder ve umutla hayatın ışığını, neşesini, umudunu yarınlara taşımak için bir iyilik yolculuğu başlattık." diye konuştu.

Serginin açılışına Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.