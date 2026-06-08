Haberler

İzmir'de Filistin yararına karma sergi açıldı

İzmir'de Filistin yararına karma sergi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmirli 87 sanatçı, Filistin'deki insani drama dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla 'Hilalin Işığında: İzmir'den Filistin'e' karma sergisinde 176 eserini sanatseverlerle buluşturdu. Elde edilen gelir, Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'deki insani yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

İzmirli sanatçılar, Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek ve bölgeye yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Hilalin Işığında: İzmir'den Filistin'e" karma sergisinde bir araya geldi.

Türk Kızılay İzmir ve Türk Kızılay Kadın İzmir işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide, farklı disiplinlerden 87 sanatçının 176 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Eserlerden elde edilecek gelirin Türk Kızılay aracılığıyla Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, açılışta yaptığı konuşmada, Filistin'de, Gazze'de yaşananların insanlık açısından büyük bir acı olduğunu ifade etti.

Serginin insanlığı ve onuru hatırlatması dolayısıyla anlamlı olduğunu belirten Alcı, "Filistin bize insanlığımızı, onurumuzu tekrar hatırlatıyor. Burada atılacak her bir adım, yapılacak her bir faaliyet, bize de insanlığımızı, onurumuzu hatırlatacak. Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Tezhip ve minyatür sanatçısı Nurcan Şahin ise sergide yer alan eserlerin iyilik amacıyla hazırlandığını, sanatçıların Filistin halkıyla dayanışma göstermek için katkı sunduğunu söyledi.

Şahin, Gazze için dayanışmanın aynı zamanda insanlık için dayanışmak anlamına geldiğini belirterek, "Gazze'nin 2,5 yıldan beri yaşattığı sevinç, hüzün, onur, keder ve umutla hayatın ışığını, neşesini, umudunu yarınlara taşımak için bir iyilik yolculuğu başlattık." diye konuştu.

Serginin açılışına Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, 12 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
'Aman genel merkez duymasın' dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den 'içkili, köçekli' eğlenceye soruşturma

Eğlencenin dibine vurdular! AK Parti'den jet soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Karşıyaka'ya başkan aranıyor

113 yıllık tarihi kulübe başkan adayı çıkmadı, kayyım atanacak
Suudi Kraliyet Ailesi’nin yüzen sarayı Bodrum'da

Suudi Kraliyet Ailesi’nin yüzen sarayı gözde tatil cennetimizde
İstanbul'da yayaya çarpan sürücü, yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti

Her şeyden habersiz yürüyen yayaya çarptı, sonrası pes dedirtti
Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

Sabahın ilk ışıklarıyla koşuyorlar, topladıklarını Euro ile satıyorlar
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz