İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Altın Kedi finalistleri açıklandı

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İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl "Altın Kedi" ödülleri için yarışacak filmler belli oldu.

İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, festival, 2-8 Kasım'da 27'nci kez sinemaseverleri kısa filmlerle buluşturacak.

Türkiye'den ve farklı ülkelerden yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda ulusal kurmaca kategorisinde 12, uluslararası kurmaca kategorisinde 11, ulusal belgesel ve ulusal animasyon kategorilerinde ise 5'er film finale kaldı.

Farklı kuşaklardan yönetmenlerin filmlerini bir araya getiren seçkide, ilk filmleriyle öne çıkan genç sinemacıların yanı sıra uluslararası alanda tanınan yönetmenlerin çalışmaları da yer alıyor.

Festivalin gösterimleri Konak'ta Fransız Kültür Merkezi ve Karaca Sineması, Karşıyaka'da Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi, Bornova'da ise Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nda (BAYETAV) gerçekleştirilecek.

Yarışma filmlerinin yanı sıra panorama programı ve özel seçkiler de festival boyunca sinemaseverlerle buluşacak. Film ekiplerinin katılacağı söyleşilerde, yapımların üretim süreçleri ve yönetmenlerin sinema yaklaşımları ele alınacak.

Festival kapsamında düzenlenecek İzmir Film Lab'da proje sunumları, eğitimler ve sektör buluşmalarıyla kısa film üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA