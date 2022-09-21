İzmir gündem haberleri | "Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları" dünya prömiyeri Bergama'da yapıldı

İzmir haber... İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeus Sunağı'nın anavatanına kazandırılması için düzenlenen "Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları" dünya prömiyeri Bergama'da gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeus Sunağı'nın anavatanına kazandırılması için düzenlenen "Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları" dünya prömiyeri Bergama'da gerçekleştirildi.

Pergamon Krallığı'nı yöneten Attalos Hanedanı tarafından 2 bin 200 yıl önce yaptırılan ve Helenistik dönem anıt mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösterilen Zeus Sunağı'nın Bergama Akropol'de sergilenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 1868-1878 yıllarında yapılan kazılar sonucu bulunan ve Berlin'e götürülen Zeus Sunağı'na atfen yazılan ve bestelenen "Bergama Oratoryosu: Sunağın Gözyaşları" adlı eserin prömiyeri Asklepion Antik Tiyatrosu'nda yapıldı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Suat Çağlayan'ın İngilizce kaleme aldığı iki şiirden ilhamla besteci ve orkestra şefi Tolga Taviş tarafından bestelenen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü dramaturgu Gülümden Alev Kahraman tarafından librettosu yazılan eser, Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde oyuncu Hakan Gerçek'in anlatımıyla seyircilere sunuldu.

Yaklaşık bir saat süren eser, çok sesli formu sayesinde dünyanın her yerinde seslendirilebilecek.

Organizasyonun ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeus Sunağı'nın ana yurdu Bergama'ya geri dönmesini istediklerini söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Bu akşam yaptığımız gibi çok sesli haykırmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz, o sağır kulaklar bunu duyacak. Sonunda Zeus Sunağı, anasına dönecek. Bunu hep beraber başaracağız. Çünkü haklıyız, kazanacağız. Sadece sunağımızı değil bu güzelim toprakların ürettiği ne kadar zenginlikte payımız, hakkımız varsa hepsini teker teker geri alacağız."

Konuşmaların ardından Soyer, eski Kültür ve Turizm Bakanı Suat Çağlayan ve orkestra şefi Tolga Taviş ile ekibine zeytin fidanı takdim etti.

Organizasyona, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Bergama Kaymakamı Avni Oral, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.