İzmir'in Geçmişi 'İletişim Yüzyılında Kentlerin Hikayesi' Sergisinde Sergileniyor

İzmir'in 1930-1985 yıllarına ait fotoğrafların bulunduğu 'İletişim Yüzyılında Kentlerin Hikayesi' adlı sergi, İZTO Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı. Sergi, İzmir'in çok katmanlı hikayesini ve iletişimin gücünü vurguluyor.

İzmir'in 1930-1985 yıllarına ait fotoğraflarının yer aldığı "İletişim Yüzyılında Kentlerin Hikayesi" adlı fotoğraf sergisi beğeniye sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliğinde hazırlanan, küratörlüğünü Özlem Tezcan'ın üstlendiği sergi, İZTO Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, açılıştaki konuşmasında, serginin İzmir'in çok katmanlı hikayesini iletişimin dönüştürücü gücüyle buluşturduğunu söyledi.

Sergideki fotoğrafların şehirlerin yalnızca sokak ve binalardan ibaret olmadığını, hafıza, duygu ve kurulan bağlardan da oluştuğunu gösterdiğini belirten Özgener, şunları kaydetti:

"İzmir tarih boyunca iletişimin, ticaretin ve kültürel etkileşimin merkezi oldu. Bugün teknolojinin hızla değişen diliyle yeniden şekillenen bu kadim şehir, fotoğrafın zamansız anlatımında yeniden hayat buluyor. Sergide gördüğümüz her kare, İzmir'in dününü, bugününü ve geleceğe dair umutlarını taşıyor. İzmir'in hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmak, kent kimliğini güçlendirmek ve bu şehre duyduğumuz bağlılığı pekiştirmek hepimiz için büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir gurur."

Özgener, Oda olarak İzmir'in kültürel birikimine katkı sağlayacak projelere her zaman destek vereceklerini ve bu sergiden fotoğraflarla bir kitap oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ise sergideki fotoğraflarla İzmir'in eski kent hayatını, gündelik koşturmacasını, ticaretini ve sanayi faaliyetlerini yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Ziyaretçileri nostaljik seyahate çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Yüksel, "Fotoğraf çektirmek 'Kanıyla, canıyla ben de varım bu hayatta', sonraki nesillere bir hatıra ve miras bırakmak demek. Dolayısıyla sergide gördüğümüz fotoğrafların her birinin anlamı, bambaşka bir hatırası ve çok zengin bir içeriği olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Arşiv Sistemi'ndeki Şehirler Koleksiyonu ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) arşivinde bulunan 1930-1985 yıllarına ait 65 İzmir fotoğrafının yer aldığı sergi, 28 Kasım'a kadar açık kalacak.

