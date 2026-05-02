İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda öksüz yavru zebra "Gözde"ye zürafalar sahip çıktı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda üç aylıkken annesini kaybeden yavru zebra "Gözde", zürafalarla vakit geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre doğal yaşam parkı, 140 türden yaklaşık 1800 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Parkta henüz 3 aylıkken annesini kaybeden ve "Gözde" ismi verilen zebraya veteriner hekim ve bakıcılar özenle bakıyor.

Biberonlarla beslenen yavru zebra, alana salındığında zürafalarla vakit geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Duygu Aldemir, Gözde'nin kendisini güvende hissettiği bu dostluğu seçtiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Zebraların sosyal ve sürü halinde yaşadıklarını ifade eden Aldemir, şunları kaydetti:

"Zebralar, sürü halinde hareket eden ve birbirini destekleyen, kollayan hayvanlar. O nedenle zebra sürüsüne katılmasını istedik ancak çok şaşırdığımız bir durum yaşandı. Gözde'yi alana saldıktan sonra onun zebralarla değil de zürafalarla yakın arkadaş olmak istediğini gördük. Daha önce tel arkasından kurdukları iletişim sayesinde Gözde, zürafaların en yakın arkadaşı oldu. Onlarla beraber alanda geziyor. Onlar da Gözde'yi koruyup kolluyor. Şu anda çok havalı arkadaşları var."

Doğal Yaşam Şube Müdürü Serkan Eğrilmez de parktaki 6 ayıdan biri olan "Şımarık"ın kış aylarında ininde doğum yaptığını belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
