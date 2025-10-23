İzmir Devlet Tiyatrosu Eski Sanatçısı Melek Tartan Vefat Etti

İzmir Devlet Tiyatrosu eski sanatçılarından Melek Tartan (90) hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Tartan, vefat etti.

Türk tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden merhum Fikret Tartan'ın eşi, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan'ın annesi olan merhum Melek Tartan'ın "Bütün oğullarım, Kaktüs çiçeği, İstanbul efendisi, Balıkesir muhasebecisi, Ağaçlar ayakta ölür, Gönül avcısı" gibi birçok oyunda rol aldı.

Tartan'ın cenazesi 25 Ekim Cumartesi günü saat 10.30'da İzmir Devlet Tiyatrosundaki anmanın ardından Alsancak Hocazade camisinde kılınacak öğle namazını müteakip Doğançay mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.