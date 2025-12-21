Haberler

İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir, 22-28 Aralık tarihleri arasında baleden tiyatroya, konserlere ve atölyelere kadar birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Tiyatrosu ve diğer sanat kuruluşları, sanatseverleri bir araya getirecek.

İzmir, 22-28 Aralık'ta baleden tiyatroya, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 23, 25 ve 27 Aralık'ta "Fındıkkıran" balesini, 24 Aralık'ta ise "Vivaldi Mevsimler" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını sahneleyecek. Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" ve "Kırmızı Kanatlı Baykuş", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme" ve "Otobüs Durağında Üç Bencil", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sessizlik", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise "Anahtar" izlenebilecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 24 Aralık'ta Aydın Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda "Efe'nin Türküsü" konseri verecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 25 Aralık'ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda, Ahmet Yenilmez'in canlandırmasıyla "Mehmet Akif Ersoy" konseri düzenleyecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 26 Aralık'ta şef Kutay Maktay yönetiminde, solist Raul Midon eşliğinde "Yeni Yıl" konseri verecek.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Fırat Sarsar'ın "Apokratif İncillerin İzinde: Barnabas, Thomas ve Iskariot " söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Erteleme ve Zihinsel Dirençle Baş Etmek" atölyesi 22 Aralık'ta düzenlenecek.

Yaşar Ülkü'nün "İzmirli Homeros'un Odysseia'sı" konferansı ile "Ege Bölgesi Geleneksel Yemeklerin İngilizce Tanıtımı" atölyesi 23 Aralık'ta düzenlenecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 25 Aralık'ta "Mehmet Akif Ersoy" anma konseri verecek.

Esra Yıldırım'ın anlatıcılığında "Bozkırın Karanlık Yüzü: Türk Mitolojisinden Korku Anlatıları" müzik dinletisi ise 26 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Nevcihan Güroğlu Alanyalı ve Özgür Tunçer'in "Sürdürülebilirlik" sergisi de 24-31 Aralık'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'de konserler

MFÖ solistlerinden Fuat Güner "MFÖ Şarkları" konseriyle, 27 Aralık'ta AASSM'de sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da 23 Aralık'ta AASSM'de "Yıl Sonu" konseri düzenleyecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title