İzmir'de sanat dolu bir hafta yaşanacak

İzmir, 22-28 Aralık'ta baleden tiyatroya, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 23, 25 ve 27 Aralık'ta "Fındıkkıran" balesini, 24 Aralık'ta ise "Vivaldi Mevsimler" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını sahneleyecek. Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" ve "Kırmızı Kanatlı Baykuş", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İlerleme" ve "Otobüs Durağında Üç Bencil", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sessizlik", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise "Anahtar" izlenebilecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 24 Aralık'ta Aydın Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda "Efe'nin Türküsü" konseri verecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 25 Aralık'ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda, Ahmet Yenilmez'in canlandırmasıyla "Mehmet Akif Ersoy" konseri düzenleyecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 26 Aralık'ta şef Kutay Maktay yönetiminde, solist Raul Midon eşliğinde "Yeni Yıl" konseri verecek.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Fırat Sarsar'ın "Apokratif İncillerin İzinde: Barnabas, Thomas ve Iskariot " söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak'ın "Erteleme ve Zihinsel Dirençle Baş Etmek" atölyesi 22 Aralık'ta düzenlenecek.

Yaşar Ülkü'nün "İzmirli Homeros'un Odysseia'sı" konferansı ile "Ege Bölgesi Geleneksel Yemeklerin İngilizce Tanıtımı" atölyesi 23 Aralık'ta düzenlenecek.

Esra Yıldırım'ın anlatıcılığında "Bozkırın Karanlık Yüzü: Türk Mitolojisinden Korku Anlatıları" müzik dinletisi ise 26 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

Nevcihan Güroğlu Alanyalı ve Özgür Tunçer'in "Sürdürülebilirlik" sergisi de 24-31 Aralık'ta ziyaret edilebilecek.

AASSM'de konserler

MFÖ solistlerinden Fuat Güner "MFÖ Şarkları" konseriyle, 27 Aralık'ta AASSM'de sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da 23 Aralık'ta AASSM'de "Yıl Sonu" konseri düzenleyecek.