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İzmir'de yeni sanat sezonu 1 Ekim'de tiyatro, opera ve konserlerle başlıyor

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İzmir'de yeni sanat sezonu 1 Ekim'de başlayacak. İzmir Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi ile Senfoni Orkestrası ekim ayının ilk günlerinde oyun, opera ve konserlerle sanatseverlerle buluşacak.

İzmir'de 1 Ekim'de başlayacak yeni sanat sezonu tiyatrodan operaya, klasik müzikten sergilere uzanan farklı alanlardaki etkinliklere evsahipliği yapacak.

Ekim ayının ilk günlerinde kentteki kültür sanat mekanlarında yoğun bir program sunulacak. Sahne sanatlarının yanı sıra söyleşi, atölye ve sergiler de öne çıkan etkinlikler arasında yer alacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 1-4 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Kanlı Nigar", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Çarpışma", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Nihayet Makamı", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" ve Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi ise yeni sezonda "IV. Murat" operasını sanatseverlerle buluşturacak. Eser, 1-3 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin diğer etkinliği "Antik Aryalar" konseri ise 2 Ekim'de Elhamra Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 2 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Howard Griffiths yönetiminde solist Marc Laforet eşliğinde sezon açılış konserini verecek.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, yeni sezonun ilk günlerinde sanatın yanı sıra edebiyat, kültürel miras ve kent gündemine ilişkin etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İKSF'de 30 Eylül'de inşaat mühendisi Ayça Aydın'ın "İzmir'de Kentsel Dönüşüm" söyleşisi düzenlenecek. Aynı gün Sultan Nagihan'ın "Ebru" atölyesi gerçekleştirilecek.

2 Ekim'de yazar Nurdan Karacabey'in "İnteraktif Edebiyat" söyleşisi ile Sevay İpek Aydın'ın "Kültürel Miras, Girişimcilik ve Deneyim Tasarımı" söyleşisi sanatseverlerle buluşacak.

Seda Özbekli'nin "Renk Üzerine" karma sergisi de 29 Eylül-11 Ekim'de İKSF Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

AASSM'deki sergiler

AASSM'de yeni sezonun ilk ayında iki sergi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Neriman İnsel'in farklı teknikler, renkler ve anlatımlarla hazırladığı eserlerden oluşan "Renklerin Yolculuğu" sergisi 1-14 Ekim'de ziyaret edilebilecek. Sergideki eserler, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı yararına bağış karşılığında sanatseverlerle buluşacak.

Saime Akçura'nın "Simurg - Topraktan Ateşe" adlı kişisel sergisi ise 1- 22 Ekim arasında AASSM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
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