Türk Mutfağı Haftası İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında kente özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, "Bir Sofrada Miras" temasıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda kutlandı.

Etkinlikte, İzmir'in coğrafi işaretli ürünleri ile kente özgü lezzetler kurulan stantlarda misafirlere ikram edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, Türk mutfağının yalnızca yemek kültüründen ibaret olmadığını belirterek mutfak kültürünün yaşam tarzını, gelenekleri, aile ve toplumsal ilişkileri de yansıttığını söyledi.

Bu yılın temasının "Bir Sofrada Miras" olarak belirlenmesinin anlamlı olduğunu kaydeden Elban, "Sofranın bir miras olması, aynı zamanda bizim sofrayla birlikte, mutfak kültürümüzle, toplumsal hafızamızı, geleneksel kültürümüzü de gelecek nesillere bu vesileyle aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ise Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl aile, sevgi, saygı ve paylaşım değerlerini öne çıkaran temayla kutlandığını söyledi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Türk mutfağının Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihsel süreçte farklı kültürlerin katkılarıyla şekillendiğini dile getirdi.

Modern Türk mutfağının yaşayan bir organizma olduğunu ifade eden Kestelli, "Tarih boyunca bu topraklardan geçen her medeniyet, Türk mutfağına bir iz bırakmış, Türkler ise bu izleri reddetmek yerine kendi kültür potalarında değerlendirerek farklı lezzetlere dönüştürmüştür." dedi.

Etkinlikte coğrafi işaretli ürünlerden zeytin, zeytinyağı, tulum peyniri, nohutlu ekmek ve enginarın yanı sıra enginarlı pilav, taze iç baklalı enginar yemeği, Bergama Çığırtması, Bergama Köftesi, nohutlu börek, gevrek, kumru, boyoz, Osmanlı şerbetleri, sütlü tatlılar ve Türk kahvesi ikram edildi.

Program kapsamında Bergama halk oyunları dans gösterisi sunarken İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da müzik dinletisi gerçekleştirdi.