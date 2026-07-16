"Şakir"i kaybetti, "Shakira"yı açık havada şemsiyeli kafesle koruyor

İzmir'de sahibi tarafından rüzgar alarak sıcaktan korunması için şemsiye altındaki kafesiyle açık alana bırakılan papağan "Shakira" vatandaşların ilgisini çekiyor.

Konak ilçesi Çankaya semtindeki bir giyim mağazasında çalışan Serkan Eriş, geçen yıl sokakta kargaların saldırısı sonucu yaralı halde bulduğu sultan papağanının bakımını üstlendi.

"Şakir" adını verdiği papağanın yalnız kalmaması için bir de dişi sultan papağanı alan Eriş, ona da "Shakira" adını verdi.

"Şakir" temmuz ayının başında iş yerinde havasız ortam ve sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirdi. Hem "Shakira"nın aynı sonu paylaşmaması hem de kendisinin bir kez daha acı yaşamaması için harekete geçen Eriş, "Shakira"ya şemsiyeli açık hava formülü buldu.

Eriş, her sabah iş yerine geldiklerinde papağanın kafesini, iş yerinin önündeki elektrik direğine asıyor. "Shakira" bu sayede sokaktaki rüzgarla serinliyor. Kuş, gölge olmayan saatlerde ise kafesin üzerine yerleştirilen şemsiye ile güneşten korunuyor, akşam olduğunda iş yeri kapanırken yeniden içeri alınıyor.

"Fotoğraf çekiliyorlar, seviyorlar"

Serkan Eriş, AA muhabirine "Şakir" ve "Shakira"yı çok sevdiğini, "Şakir"in ölmesinden duyduğu üzüntüyü anlattı.

Papağanın bakımına özen gösterdiklerini belirten Eriş, "Shakira, hayatta kaldı. İçerisi havasız olunca direğe bağlayalım, güneşten de böyle koruyalım dedik. Şimdi herkesin ilgi odağı oldu. Fotoğraf çektiriyor, seviyorlar. Bayağı milletin maskotu oldu. Güzel bir şey. Doğaya salsak kendi başına yaşayamayacak. Hakkını vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Eriş, dükkanı kapatmadan önce kuşu tekrar iş yerine aldıklarını anlatarak, "Sadece havasızlıktan ölmesin diye burada. Sultan papağanların 32 dereceden sonra ölüm riski var, eğer bir esinti yoksa, kanatlarını açıp havalandıramıyorsa." dedi.

Yoldan geçenlerden Bora Soğur da direğe asılı kafeste papağanı gördüğünde şaşırdığını kaydederek, "Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. Bir bakıyorsun şemsiyenin altında kuş var. Çok değişik ama güzel olmuş." dedi.

Papağanla ilgilenen 9 yaşındaki Toprak Köksal ise "Niye burada duruyor bilmiyorum ama çok tatlı bir kuş, çok sevdim." ifadesini kullandı.