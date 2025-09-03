Haberler

İzmir'de Mukaddes Emanetler Sergisi Açıldı

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İzmir'de açılan 'Mukaddes Emanetler' sergisi; Hazreti Muhammed'e ait kutsal emanetler ve diğer manevi değerleri ziyaretçilere sunuyor. Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyarete açık kalacak.

İzmir'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyarete açıldı.

İzmir Valiliği ve İzmir Milli Birlik Platformunun işbirliğinde, iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla İzmir İktisat Kongresi'nde açılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

İlk halife Hazreti Ebubekir'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifi, Abdülkadir Geylani'nin kabir örtüsü ve sarığı ile Hazreti Ali'nin Sarığı Şerifi ve Sancak-ı Şerifi de bulunuyor.

İzmir Milli Birlik Platformu Başkan Yardımcısı Erkan Karagöz, AA muhabirine, serginin İzmir'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Serginin zengin içeriğe sahip olduğunu ifade eden Karagöz, "İzmir, kadim şehir İstanbul'dan yaklaşık 372 yıl evvel İslamiyet ile tanışmıştır. Dolayısıyla İzmir'in manevi atmosferi var. Ziyaretçilerin gelip sergi ve içeriğinin oluşturduğu atmosferi hissetmesi gerekiyor." dedi.

Ziyaretçilerden 76 yaşındaki Fatma Turanoğlu ise "Sergi bana çok iyi geldi. Umreye gidecektim nasip olmadı, Allah burayı nasip etti. Mutluyum." diye konuştu.

Lise öğrencisi Esma Nur Onmaz da serginin düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür ederek, duygulu anlar yaşadığını anlattı.

Sergi, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Kültür Sanat
