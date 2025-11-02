Haberler

İzmir'de Kültür Sanat Haftası: Opera, Bale ve Konserler ile Dolu Bir Program

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir, 3-9 Kasım tarihleri arasında zengin bir kültür sanat programı sunarak operadan baleye, tiyatrodan konserlere birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatrosu farklı etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirirken, İzmir Kültür Sanat Fabrikası da atölye ve seminerlerle dolu bir hafta geçirecek.

İzmir, 3-9 Kasım'da operadan baleye, tiyatrodan konserlere uzanan zengin kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 4 Kasım'da "Troya" operasını, 5 Kasım'da "Bel Canto Gecesi" konseri ile 7 Kasım'da "Kuğu Gölü" balesini sahneleyecek.

Elhamra Sahnesi'nde 8 Kasım'da "Napoliten Gecesi" konseri, 9 Kasım'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Şekeronya" adlı müzikli çocuk oyunu sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sersemler Evi", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil" ve "Otobüs Durağında Üç Bencil", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", Bornova Fuaye Sahnesi'nde de "Böcek Oteli" oyunları sahnelenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 7 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Tulio Varas yönetiminde ve solist Xavier Foley eşliğinde konser verecek.

İKSF'de atölyeler, seminerler ve söyleşiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca sanat atölyeleri, seminerler ve söyleşilerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Fırat Sarsar'ın "Felsefenin '0' Noktası: Doğa Filozofları" söyleşisi, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Dr. Betül Teoman'ın "İkonografik Öğeleriyle Anadolu Türk Dönemi Sikkeleri" başlıklı semineri 4 Kasım'da düzenlenecek, aynı gün Prof. Dr. Gül Güney Zincir de "Kültürel Miras: Yazma Eserlerimiz" konulu söyleşi yapacak.

Hafta, 6 Kasım'daki Ayşegül Sel'in "İlk Türk Kadın Hükümdar Tomris Hatun: Adaletin, Sezginin ve Cesaretin sesi" semineri ve "Kış Manzaraları Sulu Boya" atölyesiyle devam edecek.

Ayrıca, İzmir Müze Müdürlüğü tarafından açılan "Antik Çağda Güzellik Anlayışı ve Kozmetik" sergisi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.