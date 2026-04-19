İzmir'de 23 Nisan haftasının kültür sanat programında çocuk etkinlikleri öne çıkacak

İzmir'de 20-26 Nisan'da tiyatrodan konsere, danstan atölyelere uzanan geniş yelpazedeki kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

Haftalık kültür sanat programında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik çok sayıda etkinlik yer alacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, hafta boyunca farklı sahnelerde dans ve müzikal performanslarıyla izleyici karşısına çıkacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 22-25 Nisan'da "Mozart Requiem" modern dansı sahnelenecek, 26 Nisan'da "Şekeronya" müzikli çocuk oyunu izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Orfin'in Müzik Kutusu" ve "Gümüş Patenler", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Yuko", "Böcek Oteli" ve "Tebeşir Ağacı", Bornova Fuaye Sahnesi'nde ve Urla Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda 21 Nisan'da "İstanbul Kemençesi Resitali" konserini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 24 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Howard Griffiths yönetiminde, anlatıcı Ayça Varlıer eşliğinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseriyle dinleyicilerin karşısına çıkacak.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Aycan Aksakal'ın "İzmir ve Duvar Resimleri" söyleşisi 20 Nisan'da, yazar ve masal anlatıcısı Elif Fulya Çırak'ın "Halikarnas Balıkçısı ile Büyülü Bir Mavi Yolculuk" atölyesi 21 Nisan'da düzenlenecek.

Rosey Birgül Sisley'in "Renkli Çiçekler Yapımı" atölyesi 21 Nisan'da, Sultan Serdar Doksöz'ün "Şair Anne'den Şiir Tadında Masallar" atölyesi 22 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yazar Nurdan Karacabey'in "İnteraktif Edebiyat" söyleşisi 24 Nisan'da, Gönül Dostları Türk Müziği Derneğinin "Bahar Şarkıları" konseri 26 Nisan'da yapılacak.

AASSM'de konserler

Eren Düzenli piyano resitali, 21 Nisan'da AASSM'de gerçekleştirilecek. Konserde Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin ve Johannes Brahms'ın eserleri seslendirilecek.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen AASSM Uluslararası Barok Müzik Festivali, 22 Nisan'da Silkroad Duo "3000 Yıllık Ses ile Barok Müziğin Romantizmi" konseriyle devam edecek. Konserde Çinli Sheng sanatçısı Wu Wei ve arp sanatçısı Çağatay Akyol sahne alacak.

Çocuklara yönelik 23 Nisan'da konser düzenlenecek.