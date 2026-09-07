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65 yaş üstüne özel 'Bilge Yaşam' eğitimi

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İzmir Ekonomi Üniversitesi, 65 yaş üstü bireylerin sosyal hayata aktif katılımını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için 'Bilge Yaşam' projesi kapsamında 26 kişiye 5 gün boyunca yoga, sanat terapisi, dijital güvenlik gibi eğitimler verdi; katılımcılar sertifikalarını alarak kutlama yaptı.

İzmir Ekonomi Üniversitesince (İEÜ), "Bilge Yaşam" projesi kapsamında, 65 yaş üstü bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmalarını ve yaşam boyu öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 5 gün boyunca 26 katılımcı sandalye yogası ve meditasyon, sanat ve nefes terapisi, sosyal medya kullanımı, ilk yardım ve dijital güvenlik gibi konularda eğitim aldı.

Kampüsün imkanlarından yararlanan, dersliklerde yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşayan koca çınarlar, sertifikalarını aldıktan sonra başarılarını pasta keserek kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, proje kapsamında 300'ü aşkın kişiye eğitim verildiğini belirtti.

Eğitimlere katılanların çok özel geri bildirimlerde bulunduğunu ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımızdan biri, 'Buraya gelirken 73 yaşındaydım, çıkarken kendimi yeniden 20 yaşında bir üniversite öğrencisi gibi hissettim' dedi. Evden çıkmanın, yeni insanlarla tanışmanın, televizyon karşısında vakit geçirmek yerine sohbet etmenin çok iyi geldiğini, yeni arkadaşlıklar kurduklarını ifade ettiler. Hedefimiz, çok daha fazla kişiyi bu yapının içine dahil etmek. Çünkü biz yaş almanın, öğrenmenin, gelişmenin, sosyalleşmenin ya da hayata yeni şeyler katmanın önünde bir engel olmadığına inanıyoruz."

Kaynak: AA
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