İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi

AA - Halil Fidan - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
İzmir Avrupa Caz Festivali sona erdi

29. İzmir Avrupa Caz Festivali, Aegean Nights "A Smyrna Story" konseriyle sona erdi.

İZMİR (AA) - 29. İzmir Avrupa Caz Festivali, Aegean Nights "A Smyrna Story" konseriyle sona erdi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve 3 Mart'ta başlayan festivalin kapanış konseri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirildi.

Vokalde Gülay Hacer Toruk ve Monika Kabasele, davul - vokalde Ananda Brandao, gitarda Hogo Corbin ve basgitarda Marc Buronfosse'nin yer aldığı Aegean Nights "A Smyrna Story" konserinde Ege Denizi'nin iki kıyısından eserler seslendirildi.

Gülay Hacer Toruk'un yorumladığı Neşet Ertaş'ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsü dinleyenlerden alkış aldı.

AA / Halil Fidan - Kültür Sanat

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Caz Festivali, Smyrna, İzmir, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title