33. İzmir Avrupa Caz Festivali Fabrizio Bosso Quartet konseriyle başlayacak

33. kez düzenlenecek İzmir Avrupa Caz Festivali, 5 Mart'ta Fabrizio Bosso Quartet konseriyle başlayacak. Festival, 17 Mart'ta sona erecek.

Bu yıl 33'üncü kez düzenlenecek İzmir Avrupa Caz Festivali, 5 Mart'ta Fabrizio Bosso Quartet konseriyle başlayacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, festival İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek.

Açılış konserinde trompet sanatçısı Fabrizio Bosso'nun liderliğindeki topluluk, 5 Mart saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

Piyanoda Julian Oliver Mazzariello, kontrbasta Jacopo Ferrazza, davulda Nicola Angelucci ve trompette Fabrizio Bosso'dan oluşan topluluk, on yılı aşkın süredir birlikte müzik yapıyor. Beş albüme imza atan dörtlü, caz repertuvarıyla festivalin açılışını gerçekleştirecek.

Festival, 17 Mart'ta piyanist ve besteci Jef Giansily'nin vereceği konserle sona erecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
