İTÜ Müzesi, 250 yıllık birikimini sergiliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) iki buçuk asırlık birikiminin sergilendiği İTÜ Müzesi, Ayazağa Yerleşkesi'nde kapılarını açtı. Müzede İTÜ'nün 250 yıllık bilim ve teknik yolculuğunu anlatan eserler sergileniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) iki buçuk asırlık birikiminin sergilendiği İTÜ Müzesi, Ayazağa Yerleşkesi'nde kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, müzenin ziyaretçileri 250 yıllık bir yolculuğa çıkaracağını belirterek, "Bu topraklarda yetişen ve İTÜ'de bir araya gelen parlak zihinli bilim insanlarının 250 yıllık yolculuk boyunca insanlığa katkı sunan, kendinden sonraki kuşakları etkileyen, yol gösteren ve ilham veren arılar olduğunu göreceğiz." dedi.

İTÜ'nün dünyanın en güçlü araştırma üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Koyuncu, "Teknik Üniversite'nin yol gösterici, dönüştürücü ve lider konumunu sürdürmesi adına elimizden gelen çabayı her zamanki gibi sürdürüyoruz. İTÜ Müzesi de bu çabanın adımlarından biridir." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Koyuncu, sergilenen eserlerin İTÜ'nün insanlığa hizmet etme yolundaki serüvenine şahitlik etme imkanı sağlayacağını belirterek, müzenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılan akademisyenler, öğrenciler ve İTÜ mezunları müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İTÜ Müzesi hakkında

İTÜ'nün 250 yıllık bilim ve teknik yolculuğunu anlatan müzede Mustafa İnan'ın kişisel eşyaları ve serüveni, Necmettin Erbakan önderliğinde ortaya çıkan yerli üretim ilk dizel motoru ve Türkiye'de ilk televizyon yayınının gerçekleşmesini sağlayan İTÜ TV koleksiyonu sergileniyor.

Ayrıca İTÜ mezunu olan Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın üniversitedeki yolculukları ile Prof. Dr. İhsan Ketin'in bilimsel çalışmaları da yer alıyor.

Endülüslü ustalardan Muhammed Fettüh el-Hamairi tarafından 1216'da üretilen ve yıllar sonra Sultan III. Selim tarafından Mühendishane'ye hediye edilen 800 yıllık bir usturlap da müzede ziyaretçilerini bekliyor.

İTÜ Müzesi, 9.00-17.30 saatleri arasında İTÜ Rektörlük binasında ziyaret edilebiliyor.