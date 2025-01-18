Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı

İtalyan Gezgin Türkiye’de Misafirperverlik Örneğiyle Karşılaştı

İtalyan Gezgin Türkiye’de Misafirperverlik Örneğiyle Karşılaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'dan yürüyerek dünya turuna çıkan gezgin Nicolo Guarrera, Türkiye'de Düzce'de bir camide misafirperverlik ile karşılaştı. Cami imamı Hilmi Yılmaz, hava muhalefeti nedeniyle çadır kurmak isteyen Guarrera'yı cami içinde ağırlayarak ona yiyecek ikram etti.

Dünyayı gezmek üzere İtalya'dan yürüyerek yola çıkan gezgin Nicolo Guarrera, mola verdiği Düzce'de bahçesinde çadır kurmak istediği camide imamın misafirperverliğine hayran kaldı.

Dünya turu kapsamında yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Guarrera, Düzce'den geçtiği sırada hava muhalefeti nedeniyle merkez ilçeye bağlı Kirazlı Köyü Camisi'nin bahçesine sığındı.

Cami imamı Hilmi Yılmaz ile karşılaşan Guarrera, caminin bahçesine çadır kurarak dinlenmek istediğini söyledi.

Guarrera'nın kıyafetlerinin ve ayakkabılarının ıslak olduğunu gören Yılmaz, cemaatle istişare ederek gezgine cami içerisinde kalabileceğini iletti.

Camide 4 gece konaklayan Guarrera, kendisine caminin kapılarını açan ve yiyecek ikram eden imamın misafirperverliğini anlattığı videoyu yüzbinlerce takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

"Elimizden geldiğince ilgilenmeye çalıştık"

Hilmi Yılmaz, AA muhabirine, misafirperverliğin Türk kültürünün ve İslam dininin önemli manevi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Cami bahçesinde çadır kurmak isteyen İtalyan gezgini, hava muhalefeti nedeniyle cemaatle istişare sonucu cami içerisinde misafir ettiklerini anlatan Yılmaz, "Gezginin ıslanıp çamurlanan ayakkabılarını temizlemek için şadırvana götürdüm. Ayakkabılarını silerken ayağında terlikle yanıma geldi. Beni öyle görünce çok şaşırdı. 'Olmaz, yapma.' dedi. 'Sen misafirsin, baş tacısın.' dedim." diye konuştu.

Yılmaz, gezgine evden getirdiği yemeği ikram ettiğini belirterek, "Yatsı namazına 15-20 dakika kala Kur'an-ı Kerim okumak için camiye geldim. Ben Kur'an okurken oturduğu yerden kalkıp ikinci safa kadar geldi. Aynı namaz kılar gibi huzurlu şekilde tilaveti dinledi." dedi.

Gezinin misafirperverliğinden etkilendiğini belirtmesi üzerine kendisine İslam'dan bahsettiğini dile getiren Yılmaz, "Bundan da çok etkilendi. Sonrasında isim muhabbeti oldu. Benim ismim Muhammed Hilmi, 'Seninki ne?' diye sordum. O da 'Nicolo.' dedi. Ben de şakayla karışık, 'Nicolo olmaz, Muhammed Nicolo olsun.' dedim. Güldü ve 'Benimkisi İbrahim Nicolo olsun. Kelimeişehadet getirdik, o da tekrar etti. Misafirliğin hakkını verdi. Biz de elimizden geldiğince ilgilenmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
img

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

Herkes sucu sanıyordu! Ekipler koklayarak buldu
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Otomobilde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı

Otomobilinde ölü bulundu, ardında dikkat çeken bir vasiyet bıraktı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.