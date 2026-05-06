Trabzon'da "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" tiyatro oyunu sahnelendi

İtalya I Gordi Tiyatrosu'nun "Kapıların Kısa Ansiklopedisi" oyunu Trabzon'da sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Riccardo Pippa ve Giulia Tollis'in kaleme aldığı oyun Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Pippa'nın yönetmenliğini de yaptığı oyun, hayatı şekillendiren gerçek ya da hayali kapılar üzerinden bekleyişin ve insan kırılganlığının şiirsel bir envanterini sahneye taşıyor.

Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, tiyatroseverlerin alkışlarını topladı.

Öte yandan, çocuklara yönelik İzmir Devlet Tiyatrosunca, "Kırmızı Kanatlı Baykuş" adlı oyunu Trabzon Sanatevi'nde, "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi" ise Haluk Ongan Sahnesi Halil Ayan Salonu'nda sahne aldı.