İsviçre'den bisikletle tura çıkan gençler Türk misafirperverliğine hayran kaldı

İsviçre'den tandem bisikletle tura çıkan ve 3 ay süren yolculuklarının ardından Aydın'a gelen iki genç, Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Rango Rüegg (27) ile kız arkadaşı Smilla Weiss (24), tandem bisikletle tura çıkıp farklı ülkeleri tanımaya karar verdi.

Geçen yıl 22 Aralık'ta yola çıkan çiftin ilk durağı İtalya oldu. Daha sonra Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey ???????Makedonya ve Yunanistan'dan geçen çift buradan Türkiye'ye giriş yaptı.

Pedal çevirdikleri günler boyunca çok sayıda insanla ilişki kuran çift, vardıkları ülkelerin kültürünü de tanıma fırsatı buldu.

Rango Rüegg, AA muhabirine, en zorlu yolculuğu Hırvatistan'da yaşadıklarını, bisikletlerinde sürekli sorunlar çıktığını söyledi.

Türkiye'ye giriş yaptıkları andan itibaren iyi insanlarla karşılaştıklarını ifade eden Rüegg, "Her yerde iyi insanlar var, harika bir ülke burası. Eğer mümkünse, geleceği bilemem ama Türkiye'ye geri dönmeye 'hayır' demek için hiçbir neden yok. Türkiye o kadar büyük ki ve biz sadece çok küçük bir kısmını gördük." dedi.

Yolculukları boyunca Türklerin kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Rüegg, bu anlamda herkese teşekkür etti.

Smilla Weiss ise ülkelerinden çıkarken oldukça zorlandıklarını ifade ederek, "Maceralar yaşamak, yeni insanlar ve yeni kültürler tanımak için bu tura çıktık. Bazen zor oluyor. Bütün gün bisiklet sürdüğünüzde ve sürekli yokuş olduğunda zor ama bir o kadar da güzel." diye konuştu.

"Türkler çok cömert"

Gittikleri ülkeler arasında en çok Türklerden etkilendiklerine dikkati çeken Weiss, şöyle konuştu:

"Türkler çok cömertler. Bazen lastiğimiz patladığında ve şişirmemiz gerektiğinde biri gelip kendi alet edevatıyla bize yardım etti. Bir sürü hediye alıyoruz, bazen kahve ya da su, ihtiyacımız olan her şey... Çok yardımseverler. Gerçekten insanlar çok tatlı. Bize yardım eden o kadar çok insanla karşılaştık ki tüm bu insanlara çok teşekkürler. Onlar olmasaydı şu ana kadar bunu başaramazdık. Ayrıca buraların manzaraları çok güzel. İnsanlar da bize o kadar çok yardım ediyor ki o yüzden geri geleceğiz. Belki ülkenin daha fazla yerini görebiliriz. Daha yeni geldik ve o kadar güzeldi ki şansımız olursa gördüğümüzden daha fazlasını görmeyi umuyoruz."