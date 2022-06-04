İstinat duvarı çalışmasından tarih çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstinat duvarı çalışmasından tarih çıktı

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

İstinat duvarı çalışmasından tarih çıktı Tokat'ta istinat duvarı çalışması sırasında 2 lahit ile bir mezar taşı çıktı.

İstinat duvarı çalışmasından tarih çıktı

TOKAT - Tokat'ta istinat duvarı çalışması sırasında 2 lahit ile bir mezar taşı çıktı.

Tokat Belediyesi tarafından Erenler Mahallesinde Sokak Sağlıklaştırma çalışması başlatıldı. İş makinesi tarafından istinat duvarının temel kazısı sırasında kepçe mezar taşına denk geldi. Ortaya çıkarılan iki sanduka ile bir mezar taşı yetkilileri harekete geçirdi. Müze müdürlüğü görevlileri tarafından sandukalar ile mezar taşı incelemeye alındı. Mahalle sakinlerinden Cafer Altuntaş, duvar çalışması sırasında kepçeye mezar taşının takıldığını ifade ederek, "Duvarın altından mezar taşı çıkması bizleri şaşırttı. Müzeden geldiler bakıyorlar. Bu mahalle mezarlıkların olduğu bir bölgede. Buralarda mezar çoktur diye düşünüyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Kültür Sanat

Tokat Belediyesi Tokat Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title