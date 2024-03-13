İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü iftarında çocuklar, Ramazan eğlencesinde buluştu

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Ramazan'ın ilk iftarında 300 kişiyi ağırladı. İftarın ardından ise Valide-i Cedid Cami'sinde kurulan etkinlik alanında çocuklar, geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur daveti verecek. Ramazan'ın ilk gününde Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde kurulan iftar çadırında, 300 kişi ağırlandı. İftarın ardından ise Valide-i Cedid Camii'nde kurulan etkinlik alanında çocuklar, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geleneksel Ramazan eğlenceleriyle buluşturuldu. Çocuklara balon ve oyuncak hediye edilip çeşitli etkinliklerle minikler eğlendirilirken büyüklere ise vakıf şerbeti ikram edildi.

"'Vakıf gelenektir, vakıf berekettir' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü olarak kurduğumuz iftar sofrasıyla paylaşmanın bereketini yaşıyoruz. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bahçesinde kurduğumuz iftar çadırı ile Ramazan ayı boyunca her gün 300 kişiyi iftar ve sahurda misafir edeceğiz. Metro istasyonuna yakın bir mesafede olan, Erişkin Acil, Çocuk Acil, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Yara ve Yanık Tedavi Merkezi Hastanesi'nin ortasında konumlandırdığımız çadırımızda hastalar, hasta yakınları, hastanedeki görevli personeller ve çevredeki vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. 'Vakıf gelenektir, vakıf berekettir' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.