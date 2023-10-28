İstanbul Devlet Opera ve Balesi Giselle Balesi'nin Prömiyerini Gerçekleştirdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giselle Balesi'nin prömiyerini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Eser, genç ve güzel bir köylü kızı olan Giselle ile ona aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini anlatıyor.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Giselle Balesi'nin, prömiyerini, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdi. Dans etmeyi çok seven, genç ve güzel bir o kadar da utangaç Giselle adında köylü kızı ile kendisini ona 'Loys' adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini anlatan eser seyirci tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

İDOB, romantik balenin başyapıtlarından biri olan Gıselle balesinin prömiyerini dün akşam AKM'de gerçekleştirdi. Bale severler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan Gıselle balesini Zeynep Sunal Öngün sahneye koydu. Prömiyerde Giselle'i Büşra Ay, Albrecht'i Batur Büklü, Myrtha'yı Berin Kocabaşoğlu, Hilarion'u M.Nuri Arkan, Kurlandiya Dükü'nü İ.Selim Borak, Bathilde'yı İlke Kodal, Berthe'yi Büşra Yıldırım, Wilfried'ı Bahadır Ovacıklı, Köy Pas de deux yü Elifsu Pamukçu ve Yılmaz Berkay Günay, 2 Wili'yi Merve Topaldemir ve Zeynep Güçoğlu dans etti.

2 perdeden oluşan eser, 1, 7, 15 Kasım, 2 ve 7 Aralık tarihlerinde AKM'de, 4, 21, 22 Kasım tarihlerinde ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde bale severlerle buluşacak.

ESERİN KONUSU

Konusu büyük Alman şairi Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan Giselle, ilk kez 28 Haziran 1841'de Paris'teki Salle Le Peletier'de bulunan Ballet du Theatre de l'Academie Royale de Musique'de sahnelendi. Eser, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel bir o kadar da utangaç Giselle adında köylü kızı ile kendisini ona "Loys" adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle'e aşık olan Kont Albrecht'in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.