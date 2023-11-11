İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü Anma Konseri Düzenledi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserle anıldı. Konserde, Mozart'ın 'Requiem' eseri ve Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu' seslendirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) düzenlenen konserle andı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında AKM'de gerçekleştirilen konserle andı. Dün akşam gerçekleştirilen 'Atatürk'ü Anma Konseri', Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün konuşmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Konserde; Mustafa Kemal Atatürk anısına, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Requiem' eseri ve Ahmet Adnan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu' seslendirildi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetirken, konserin koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Konserde solist olarak; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili sahnedeydi.