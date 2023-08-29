İstanbul'da Müslüman ve Hıristiyan temsilciler cami ve kilise ziyaret etti

İstanbul Rum Patrikhanesi ve Interfaith Alliance for Safer Communities (Güvenli Toplumlar için Dinler Arası İttifak) işbirliğinde düzenlenen konferansa katılan Müslüman ve Hıristiyan temsilciler, Fener Rum Patrikhanesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti.

İstanbul Rum Patrikhanesi ve Interfaith Alliance for Safer Communities (Güvenli Toplumlar için Dinler Arası İttifak) işbirliğinde düzenlenen "Eylemde Ortaklıklar: Tek Dünya, Tek Aile, Tek Geleceğe Doğru" konferansına yurt dışından gelen Müslüman ve Hıristiyan camiasından dini temsilciler, Fener Rum Patrikhanesi, Aya Yorgi Kilisesi ve Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti.

"Hıristiyan-Müslüman akademik diyaloğu" kapsamında düzenlenen konferansın bugünkü oturumu Fener Rum Patrikhanesi'nde yapıldı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, programda, Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki diyaloğu teşvik ettiklerini, Hristiyanların kendi arasındaki diyaloğa da önem verdiklerini söyledi.

Bartholomeos, 30 yılı aşkın süredir, çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusunda küresel farkındalık oluşturmak için çalışıldığını belirterek, "Gezegenimiz bize tanrının hediyesidir ve onu korumalıyız. Ekolojik kriz, dünyanın en savunmasız ve fakir insanlarını daha çok etkiliyor. Küresel mülteci krizi özellikle çocukları olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte açlık ve çocuk istismarı gibi sorunlar nedeniyle 2017 yılını 'Çocukluğun Kutsallığını Koruma Yılı' ilan ederek herkesi çocukların haklarını ve bütünlüğünü tanımaya ve saygı göstermeye davet ettik." ifadelerini kullandı.

Bartholomeos'un konuşmasıyla sona eren konferans kapsamında, 50 ülkeden Türkiye'ye gelen Müslüman ve Hıristiyan camiasından dini temsilciler ve kanaat önderlerine ilk olarak Fener Rum Patrikhanesi ve Aya Yorgi Kilisesi gezdirildi. Patrikhaneden bir görevli, kilise hakkında davetlilere bilgi verdi.

Daha sonra davetliler, Süleymaniye Camii'ne götürüldü. İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu'nun eşlik ettiği gruba, görevliler cami hakkında bilgilendirme yaptı.