İstanbul'da Erbain Merasimi İle Hz. Hüseyin Anıldı

İstanbul'da Erbain Merasimi İle Hz. Hüseyin Anıldı
Hz. Hüseyin'in şehadetinin 40. yılı dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Erbain Merasimi'nde, çeşitli etkinlikler ve konuşmalar yapıldı. Törene katılan yetkililer, Kerbela olayının önemine dikkat çekerek, adalet ve hakikat mücadelelerini vurguladılar.

İSTANBUL'da Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in şehadetinin 40'ıncı gününün yıl dönümü dolayısıyla 'Erbain Merasimi' gerçekleştirildi.

Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in şehadetinin 40'ıncı gününün yıl dönümü dolayısıyla Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 'Erbain Merasimi' gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler, tiyatro gösterisi ve meddah Şehruz Habibi'nin mersiye dinletisi yer aldı. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Medet Polat, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

'HAKK'I BİLECEĞİZ. BATILA KARŞI ÇIKACAĞIZ'

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu matemi birlikte anıyoruz burada. Unutmamamız gereken bir şey var. Kerbela'daki olay, Kerbela'da bitmedi. Hakla batılın savaşı çünkü. Bu, kıyamete kadar devam edecek. İşte bizlere düşen, Hz. İmam Hüseyin sevdalıları olarak, onun yolundan ayrılmayacağız. Hakk'ı bileceğiz. Batıla karşı çıkacağız. Birlik halinde olacağız" dedi.

'KERBELA HADİSESİNDEN DERS ÇIKARMALIYIZ'

Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım ise, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, İslam tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olan Kerbela hadisesini anlamak. Sadece anlamak değil, ondan ders çıkarmaktır. Çünkü Kerbela yalnızca tarihin bir sayfasından kalmış bir olay değil. Her çağda, her toplumda, her insanın vicdanında yeniden ve yeniden yaşanan bir hakikat sahnesidir. Hz. Hüseyin 10 Muharrem'den mübarek başı bedeninden ayrıldığından, zalimin zulmü sona ermedi. Aksine daha da arttı. Tarih boyunca hak ve adalet yolunu seçen peygamberler, veliler, erenler, akıl ve hikmet sahibi alimler aynı baskının, aynı zorbanın hedefi oldular. Çünkü zalimin isteği zulmetmektir. Masumun ve mazlumun fıtratı ise hakkı savunmaktır. Kerbela bize şunu öğretti. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir tarafta Hz. Hüseyin'in yolunu seçenler vardır. Adaleti, merhameti, hakikati, rızalığı rehber edilenler vardır. Diğer Yezit'in yolunu tutanlar vardır. Zulmü, haksızlığı, çıkarı zorbalığı tercih edenler vardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
