İstanbul'da Asım Gültekin'i Anma Etkinliği Gerçekleştirildi

İstanbul'da vefatının 3'üncü yılında dostları ve öğrencileri gazeteci yazar Asım Gültekin'i anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, Gültekin'in gençler için ilham verici bir hayata sahip olduğunu vurguladı.

İstanbul'da vefatının 3'üncü yılında dostları ve öğrencileri gazeteci yazar Asım Gültekin'i andı.

Fatih'te adının verildiği Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiren etkinlik, Gültekin'in biyografisinin okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Dünya Dergiler Birliği Başkanı Metin Uçar, Asım Gültekin'in hayatının gençler için ilham verici olduğunu söyledi.

"Edebiyatçıların ismini anmaz onlarla yaşardı"

Uçar, Gültekin'in insanları bir araya getirme ve güzel işler yapmasını sağlama noktasında çok mahir olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gültekin'in gördüğü ve etrafına göstermeye çalıştığı şeyi iyi anlamak gerekiyor. İstanbul'a gelir gelmez dergi çıkarmaya başlıyor. Arkadaşlarını organize ediyor, kendinde olan o enerjiyi arkadaşlarına bulaştırıp o sinerjinin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Onun dünyasında dergiler çok önemlidir, bir okuldur. Asım Gültekin'in okullarıdır dergiler."

Asım Gültekin'i "duvarları olmayan bir okul" olarak tanımlayan Uçar, "O bir eğitimciydi, öğretmendi. Ancak öğretmenliği hiçbir zaman okul sınırları içinde kalmadı. O eğitimciliğini hep dışarıya taşırdı. Bilgiyi, malumatı ve öğrenileni gerçek hayata kattı. Edebiyatçıların ismini anmaz onlarla yaşardı." diye konuştu.

Uçar, usta yazar Rasim Özdenören'le Asım Gültekin vasıtasıyla tanıştığını belirterek, "Asım Gültekin, birçok edebiyat dergisinde yazılar yazdı. Sezai Karakoç'la tanışmak isteyeni yanına götürür, Rasim Özdenören'i gençlerle buluşturur, Nuri Pakdil Kudüs'e gidiyorsa yanında Asım olurdu. Hayatının merkezinde edebiyat ve edebiyatçılar vardı. Birisiyle tanışacaksanız ajandanız Asım Gültekin'dir. Yani o, bir taraftan alıcıyken diğer taraftan da vericidir." ifadelerini kullandı.

Üzerinden çıkarmadığı yeleğiyle genç dergiciler arasında "derviş baba" diye tanınan Asım Gültekin, vefatına kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etmişti.