İsrail Saldırısında Kolunu Kaybeden Tala'nın Yaşam Mücadelesi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda sağ kolunu kaybeden 4 yaşındaki Tala Ala el-Beyya, sol eliyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Ailesinin, tüp bebekle sahip olduğu tek çocuk minik Tala, yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi görüyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya sakinlerinden olan, babası güneye gittiği için annesiyle tek kalan minik Tala, 2,3 milyonu aşkın Filistinli gibi pek çok kez yerlerinden edildi.

Son zorunlu göçlerinde annesiyle Gazze kentinin batısında Ez-Zehra adında bir okula sığınan Tala'nın hayatı, okulun yanındaki bir binaya düzenlenen saldırıyla altüst oldu. Aynı saldırıda kuzeni hayatını kaybederken, Tala da kolundan oldu.

Tüp bebekle sahip olduğu tek evladıydı

Daha önce de tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını ancak nasip olmadığını belirten anne Berdis Abdussemi Merşud, "Tala benim tek kızım. 7-8 sene çocuğumuz olmadı. Tüp bebek yöntemiyle uzun çabalar sonucunda dünyaya geldi. Tala dünyaya geldiğinde çok sevinmiştim." dedi.

Tala'nın saldırı öncesinde her şeyde sağ elini kullandığını aktaran anne, "Bir uzvunu kaybetti, onu geri kazanmasını, Gazze dışına çıkarak protez kol takılmasını, eskiden olduğu gibi elini kullanmasını ve çocukluğunu yaşamasını istiyorum." diye konuştu.

"İsrail'in aldığı" elinin yerine sol elini kullanmayı öğreniyor

İsrail ordusunun, Tala'yı çocukluğundan, oyun oynamaktan ve her şeyden mahrum ettiğini, bir anne olarak bundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Berdis, şimdilerde kızına sol elini kullanmayı, kalem tutmayı ve yemek yemeyi öğrettiklerini söyledi.

Anne Berdis, yavaş yavaş sol elini kullanmayı öğrenen Tala'nın, yaşadığı şoku anlamlandırma çabasını ise şu ifadelerle anlattı:

"Bana, sol elim böyleyken sağ neden böyle diye soruyor. Elimi Yahudiler aldı, elim cennete gitti diyor."