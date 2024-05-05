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Isparta'da Hıdırellez Şenliği Kutlandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılım yoğun oldu. Şenlikte folklor gösterisi, uçurtma yarışı, pilav yemeği ve yağmur duası gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Hıdırellez Şenliği çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

Hüyüklü Beldesi'nde düzenlenen şenliğe Hüyüklü Belediye Başkanı Kadir Minnet, belde halkı ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Minnet, buradaki konuşmasında, belediye tarafından 14'üncüsü düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nin geleneksel olarak devam edeceğini söyledi.

Şenlikte folklor gösterisi, uçurtma yarışı, geleneksel pilav yemeği ve yağmur duası gibi etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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