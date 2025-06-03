İspanyol Edebiyatçılardan Gazze İçin Ortak Bildiri

İspanyol Edebiyatçılardan Gazze İçin Ortak Bildiri
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İspanya'da çocuk ve gençlere yönelik eserler veren 400'den fazla edebiyatçı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısında bulundu. Açıklamada, çocukların hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

İspanya'da çocuk ve gençlere ilişkin kitaplar yazan 400'den fazla edebiyatçı ortak bir bildiri yayımlayarak, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı ve lanetledi.

Aralarında İspanya'da ulusal edebiyat ödülü sahibi Emilio Urberuaga ve Ricardo Gomez gibi isimlerin de olduğu 400'den fazla edebiyatçının bildirisinde, "Binlerce çocuk ve sivilin katledilmesine sessiz kalarak ortak olmak istemiyoruz. Gazze Şeridi'nde işlenen katliamı kınıyor ve lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki çocuk cinayetlerinin "siperlerde veya kışlalarda değil, evlerde, okullarda, sokaklarda ve hastanelerde" işlendiği belirtilen bildiride, "Çocuk öldürmenin hiçbir mazereti yok, çünkü çocuklar savaşçı değildir." vurgusu yapıldı.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması çağrısı yapılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail, sivil binaları bombalayarak ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaşmasını engelleyerek, uluslararası hukuku defalarca ihlal etmektedir. Bu, hayal ettiğimiz, istediğimiz bir dünya değil. Bu acımasız eylemlerin, gezegenin hiçbir yerinde asla olmamasını umut ediyoruz."

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Kültür Sanat
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