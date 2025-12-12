İzmir Devlet Senfoni Orkestrası "İsmet İnönü Anısına" konser düzenledi
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İkinci Cumhurbaşkanı "İsmet İnönü Anısına" özel konser gerçekleştirdi.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, orkestrayı şef Tolga Atalay Ün yönetti.
Etkinlikte sahne alan solist Gülsin Onay, Mozart'ın "Piyano Konçertosu No: 21" ve "Senfoni No: 39" gibi eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi.
Konserin sonunda şef ve solist, İzmirli sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat