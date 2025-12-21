Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" başladı
İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen 'İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği', Atatürk Anıt Alanı'nda açıldı. Şenlikte Selçuk Balcı konser verirken, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ve çocuk etkinlikleri de yer alacak. Organizasyon yılbaşına kadar devam edecek.
İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen şenliğin açılışında, Selçuk Balcı konser verdi.
Kaymakam Muhammet Önder de ilçe protokolüyle birlikte etkinlik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
Yöresel ürünlerin sergilendiği stantların yanı sıra çocuklara yönelik etkinliklerin de düzenleneceği organizasyon, yılbaşına kadar sürecek.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Kültür Sanat