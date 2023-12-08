İskenderun'da Filistin konulu keçe ve resim sergisi açıldı
İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin konulu keçe ve resim sergisi, rektörlük binası fuaye alanında açıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sergiyi gezdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan "Filistin" konulu keçe ve resim sergisi açıldı.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler anısına rektörlük binası fuaye alanında keçe ve resim sergisi hazırladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sergiyi gezerek, Öğretim Görevlisi Adem Çolak'tan bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.
İSTE Rektörü Tolga Depci, YÖK Başkanı Özvar'a hediye takdim etti.