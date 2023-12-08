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İskenderun'da Filistin konulu keçe ve resim sergisi açıldı

8 Aralık 2023 17:40 Son Güncelleme: 17:42 Abone Ol

İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan Filistin konulu keçe ve resim sergisi, rektörlük binası fuaye alanında açıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da sergiyi gezdi.