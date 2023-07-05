Irak'ta Modern Sanat Eserlerinin Taklitleri Satışa Sunuluyor

Irak'ta önemli modern resim ve heykel sanatçılarının eserleri taklit edilerek orijinalmiş gibi satışa sunuluyor.

Başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Modern Sanatlar Müzesi'nde Irak'ın önde gelen resim ve heykel sanatçılarının eserleri bulunuyor.

Irak modern sanatının kurucusu kabul edilen Cevad Selim de burada eseri bulunan sanatçılardan. Bağdat'taki gösterilerin sembolü Tahrir Meydanı'ndaki ünlü "Özgürlük Anıtı"nı da yapan ressam ve heykeltıraş Selim'in Modern Sanatlar Müzesi'nde "İnşaatçılar" adlı çalışması sergileniyor. Duvara işlenmiş 1,5 metrelik eserde Iraklı kerpiç işçileri sembolize ediliyor.

Müzede ayrıca ülkenin tanınan diğer bir resim ve heykel sanatçısı Şakir Hasan Al-Said'in 1970'lerde yaptığı "Sömürgeye Ölüm" adlı tablosu yer alıyor.

Rüya Modern Sanat Vakfı Başkanı Tamara Çelebi, basına yaptığı açıklamada, modern sanatın simge isimlerinden Al-Said'in orijinal eserlerinin fiyatının 100 bin dolara kadar çıktığını söyledi. Bu tür eserlerin sahtesi orijinale yakın şekilde yapılarak satışa sunulabiliyor.

"Modern Sanat Fuarı" adıyla 1963'te açıldı

Irak Modern Sanatlar Müzesi Müdürü Şubayr Beldavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 1963'te Modern Sanat Fuarı ismiyle açıldığını söyledi.

Beldavi, Leyla el-Attar, Nuri er-Ravi ve İsmail Şeyhli gibi çok sayıda ressam ve heykeltıraşın eserlerinin burada sergilendiğini belirtti.

2001 yılından beri müzenin müdürlüğünü yapan Beldavi, "Irak Modern Sanatlar Müzesi, Irak ve Arap dünyasının ilk resim sanatı müzesidir." dedi.

"Müzenin belleğini oluşturan anı defteri de yakılıp yok oldu"

Beldavi, müzenin 2003'teki ABD işgali sırasında büyük zarar gördüğünü belirterek şunları anlattı:

"Müze, 2003 işgali sırasında yangın ve yağma eylemine maruz kaldı. 5 yaşındaki oğlumla buraya geldiğimde binanın yandığını gördüm. O gün sürahiyle su taşıyarak yangını söndürmüştüm. Bu planlı bir eylemdi. Yağmacılar müzenin her yerinde dolaşıyordu ve çok sayı da önemli tablolar çalındı ve yakıldı. Müzenin belleğini oluşturan yıllardır muhafaza ettiğimiz anı defteri de yakılıp yok oldu. Bu defterde burayı ziyaret eden önemli siyasetçi ve sanatçılarım imzası bulunuyordu. Kültür Bakanlığı yangın sonrası müzeyi iki kez onarsa da bu istenilen düzeyde olmadı."

Müzeyi kendi imkanları ve çabalarıyla ayakta tutmaya çalıştıklarının altını çizen Beldavi, "Ülke olarak büyük meblağlar vererek tank ve silah almak yerine daha az külfetle resim, heykel sanatını içeren uluslararası sergiler düzenleyebiliriz. Bu tür aktivitelerle Irak'ın sanatsever ve modern yüzünü dünyaya gösterebiliriz." dedi.

Orijinal eserlerin kopyası büyük meblağlara satılıyor

Beldavi, Irak'ta ünlü sanatçıların resim çalışmalarının "taklit" sorunuyla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Iraklı yetkili, "Leyla el-Attar, Faik Hasan ve Şakir Al-Said gibi önemli resim ve heykel sanatçılarının eserleri taklit edilerek büyük meblağlar karşılığında satılıyor. Resim korsancıları, yaptıkları sahte eserleri gerçekmiş gibi gösterip büyük paralar elde etmeyi amaçlıyor. Bu tür sahte tablolar gerçeğe ne kadar yakın olursa olsun söz konusu sanatçıların öğrencileri ve çocukları tarafından ifşa edilebiliyor." dedi.

"Resim sanatçıları destek ve ilgi görmediği için işi bırakabiliyor"

Iraklı ressam Flora Türki de, ülkesindeki kadınların modern resim sanatına ilgisine değinerek, "Kadın resim sanatçıları olarak resimde 'rasyonellik', 'intiba' ve 'sembolizm' gibi her birimizin ayrı bir üslubu var. Bu tür çizimlerle istediğimiz mesajı verebiliyoruz." diye konuştu.

"Resimlerimde 'yükseklik', 'maneviyat' vurgusu yaparım. Her tablom ayrı bir 'rüyamı' temsil eder." diyen Türki, eserlerinde ülkesinin kimseye boyun eğmeyeceği mesajını vermek istediğini söyledi.

Güzel Sanatlar Okulu'nda da okuyan Türki, 2003 öncesinde modern resim ve heykel sanatına ilginin daha fazla olduğunu ve o dönemki hükümetlerin bu alanı desteklediğini dile getirdi.

Irak'ın tanınmış ressamlarından Abdulemir Türki'nin kızı olan Flora Türki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam güzel sanatlar hocasıydı ve resim sanatını babamdan öğrendim. Hobi olarak başladığımı resim sanatının geç yaşta da olsa okulunu da okudum. Eskiden okuldan mezun olan ressamları devlet kadro vererek yerleştirirdi. Şimdilerde resim sanatçıları destek ve ilgi görmediği için işi bırakabiliyor. Benimle aynı dönemde okuyan ressamların bir bölümü okulu yarıda bırakıp marangoz veya berber olmaya karar verdi."

Türki, Iraklı modern sanatçıların sosyal medya aracılığıyla kendilerini tanıtabildiklerini ve başka ülkelerin sanatçılarıyla tanışma fırsatı bulduklarını ifade etti.