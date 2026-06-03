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İncesu'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

İncesu'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında sergi açıldı
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İncesu Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda protokol ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Sergide kursiyerlerin el işi, dikiş, nakış ve dekoratif ürünleri sergilendi.

İncesu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen açılış programına, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, ilçe protokolü, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Karakaş ve ilçe protokolü, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alanı gezerek, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sergide, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el işi, dikiş, nakış, dekoratif ürünler ve çeşitli çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Ufuk Kocaeren
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