İlyas Salman, Altın Portakal Film Festivali'nin iptalini protesto etti
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Ünlü oyuncu İlyas Salman, aldığı ödülü sansürleyerek Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesini protesto etti.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edilmesini ünlü oyuncu İlyas Salman aldığı ödülü sansürleyerek protesto etti.
2012 yılında aldığı "Yaşam boyu Onur Ödülü"nü sansürleyerek paylaşan ünlü oyuncu "Sansüre sansür. "Kanun Hükmü" filmi belgesel yarışmasına geri alınana kadar Antalya Film Festivali'nden aldığım yaşam boyu onur ödülümü güzel Ankara'dan aldığım başka bir ödülle sansürlüyorum" dedi.
"Kanun Hükmü" Belgeselinin film seçkisinden çıkarılmasıyla kriz yaşayan 60. Altın Portakal Film Festivali iptal edilmişti.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat