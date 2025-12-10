Haberler

İkiz kardeşlerin eğitim hayatı üniversitede de aynı sırada devam ediyor

İkiz kardeşlerin eğitim hayatı üniversitede de aynı sırada devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini birlikte tamamlayan Havanur ve Dilara Topuz, Gümüşhane Üniversitesi'nde de aynı sınıfta eğitim alıyor. İkiz kardeşler, iş hayatında da birlikte olmayı hayal ediyor.

??????? Gümüşhane'de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini aynı sınıfta tamamlayan ikiz kardeşler Havanur ve Dilara Topuz, Gümüşhane Üniversitesinde de aynı sıraları paylaşıyor.

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde bir arada olan ikizler Havanur ve Dilara Topuz, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıfta eğitim hayatlarını sürdürüyor.

Üniversitede de aynı sırayı paylaşmanın sevincini yaşayan Topuz kardeşler, iş hayatında da birlikte olabilmeyi hayal ediyor.

Havanur Topuz, AA muhabirine, kardeşiyle iyi anlaştıklarını ve birbirlerinin açıklarını kapattıklarını söyledi.

İkiz kardeşi ile arkadaşlık ilişkileri olduğunu dile getiren Topuz, "Sürekli ikiz kardeşimle olmanın bana eksisi değil, artısı var. Bu konuda çok eğlenceli. Aynı bölümdeyiz. Benim not alamadığım konuları o not alıyor. Beraber ders çalışıyoruz. Ben kamera arkasını daha çok istiyorum. Dilara daha çok kamera önünü istiyor. Bu konuda ilerleyebilirsek, ben kamera arkasında, o kamera önünde çalışabiliriz. İş hayatında beraber olabiliriz." diye konuştu.

Dilara Topuz ise kardeşi ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlkokul ve ortaokulda da aynı sınıftaydık. Arkadaşlığımız, kardeşliğimiz çok güzel. Beraber vakit geçirmeyi de seviyoruz. O yüzden üniversitede aynı bölümü tercih ettik." dedi.

İkiz kardeşlerin sınıf arkadaşı Nil Su Baysoy da Topuz kardeşlerin birbirlerini tamamladıklarına işaret ederek, "Onlar birbirlerini hem tamamlıyorlar hem de hobileri aynı olsa da aynı ilerlemiyorlar. Biri kamera önünde, diğeri ise kamera arkasında daha iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta kazanan 90. dakikada belli oldu
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
title