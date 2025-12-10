İkiz kardeşlerin eğitim hayatı üniversitede de aynı sırada devam ediyor

??????? Gümüşhane'de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini aynı sınıfta tamamlayan ikiz kardeşler Havanur ve Dilara Topuz, Gümüşhane Üniversitesinde de aynı sıraları paylaşıyor.

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde bir arada olan ikizler Havanur ve Dilara Topuz, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 1. sınıfta eğitim hayatlarını sürdürüyor.

Üniversitede de aynı sırayı paylaşmanın sevincini yaşayan Topuz kardeşler, iş hayatında da birlikte olabilmeyi hayal ediyor.

Havanur Topuz, AA muhabirine, kardeşiyle iyi anlaştıklarını ve birbirlerinin açıklarını kapattıklarını söyledi.

İkiz kardeşi ile arkadaşlık ilişkileri olduğunu dile getiren Topuz, "Sürekli ikiz kardeşimle olmanın bana eksisi değil, artısı var. Bu konuda çok eğlenceli. Aynı bölümdeyiz. Benim not alamadığım konuları o not alıyor. Beraber ders çalışıyoruz. Ben kamera arkasını daha çok istiyorum. Dilara daha çok kamera önünü istiyor. Bu konuda ilerleyebilirsek, ben kamera arkasında, o kamera önünde çalışabiliriz. İş hayatında beraber olabiliriz." diye konuştu.

Dilara Topuz ise kardeşi ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlkokul ve ortaokulda da aynı sınıftaydık. Arkadaşlığımız, kardeşliğimiz çok güzel. Beraber vakit geçirmeyi de seviyoruz. O yüzden üniversitede aynı bölümü tercih ettik." dedi.

İkiz kardeşlerin sınıf arkadaşı Nil Su Baysoy da Topuz kardeşlerin birbirlerini tamamladıklarına işaret ederek, "Onlar birbirlerini hem tamamlıyorlar hem de hobileri aynı olsa da aynı ilerlemiyorlar. Biri kamera önünde, diğeri ise kamera arkasında daha iyi." ifadelerini kullandı.