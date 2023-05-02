İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası'na Kayıtlar Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde çalışmalarına devam eden İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası'na 11-17 yaş arası öğrenci kayıtları başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Melih Savaş Yaşam Köyü'nde çalışmalarına devam eden İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası'na 11-17 yaş arası öğrenci kayıtları başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası, Melih Savaş Yaşam Köyü'ndeki çalışma merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni dönemde de çalışmalarına devam edecek orkestra için kayıtlar başlıyor. Kayıtlara, 11-17 yaş arası öğrenciler, 3-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurabilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu kayıtlar için İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestrası'nın Aşağı Söğütönü Mahallesi, Yaşam Köyü 1537. Sokak No: 7 adresinden veya 0 (222) 211 4000 / 8030 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.